7 façons d’améliorer son savoir-être au travail

Violaine Ducharme - 37e AVENUE

Être un collègue de travail idéal et un employé indispensable passe par un savoir-être sans faille. 7 conseils à ceux et celles qui cherchent à améliorer le leur !

1. Faire preuve de discrétion. S’épancher sur sa vie privée peut être déplacé et vous prêter le flanc à des ragots, alors que colporter des rumeurs n’est pas bien vu des gestionnaires, qui peuvent y détecter un manque de loyauté.

2. Adopter une attitude positive. Les employés positifs ont en général un excellent sens de l’initiative et une bonne capacité d’introspection, essentielle quand on a le désir de s’améliorer.

3. Reconnaître ses erreurs. L’honnêteté est une valeur-clé du savoir-être au travail. Assumez vos moins bons coups et passez en mode solution rapidement.

4. Demeurer rigoureux en tout temps. L’attention aux détails permet d’éviter des erreurs potentiellement dommageables pour l’entreprise, une chose appréciée des employeurs.

5. Accepter régulièrement de nouveaux défis. En plus de vous permettre d’acquérir de nouvelles compétences, votre employeur saura que vous êtes fiable et qu’il peut compter sur vous pour faire prospérer l’entreprise.

6. Soigner ses communications. Des questions précises, des courriels clairs et des appels courts et efficaces : voilà un triumvirat gagnant !

7. Apprendre à s’adapter. Les outils, les intervenants et les tâches peuvent grandement varier au sein d’une entreprise au fil du temps, et si vous êtes en mesure d’effectuer ces transitions facilement, votre adaptabilité fait de vous un employé et un collègue apprécié !