BISSOON (née Brunelle), Suzan



À Repentigny, le 17 avril 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Suzan Brunelle, épouse de M. Stephen Bissoon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danyelle (Richard) et Stéphane, ses petites-filles Jade et Hilary, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 22 avril 2017 dès 16h, suivi à 18h d'une cérémonie commémorative.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.