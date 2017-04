9 magnifiques hôtels du Canada où l’on rêverait d’aller en amoureux

Il faut bien rêver de temps en temps... Le Canada est truffé d’hôtels magnifiques et de paysages à couper le souffle.

Bien que certains de ces hôtels ne s’adressent qu’aux gens qui ont un budget illimité, certaines adresses peuvent être de belles découvertes si vous avez envie d’un petit luxe à deux.

Voici donc 9 hôtels magnifiques à découvrir au Canada.

1. Drake Hotel (Toronto)

Le décor chaleureux et urbain du Drake Hotel a de quoi charmer. Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une nuit en ces lieux, sachez qu’il est possible d’y bruncher les weekends.

2. Fogo Island Inn (Terre-Neuve)

Sortez votre carte de crédit, car pour passer une nuit au Fogo Island Inn vous devrez débourser plus de 1000$. L’hôtel de luxe situé sur l’Île Fogo est un véritable havre de paix où l’on rêverait tous de passer une nuit! C’est beau de rêver...

3. The Metcalfe Hotel (Ottawa)

L’hôtel urbain The Metcalf Hotel, situé dans le cœur d’Ottawa, charme par son architecture royale et son décor moderne. Un arrêt obligé si vous êtes de passage dans la capitale.

4. Hôtel William Gray (Montréal)

Work, work, work, work, work. #HotelWilliamGray #ExpOldMtl Une publication partagée par Hotel William Gray (@hotelwilliamgray) le 25 Janv. 2017 à 6h09 PST

L’hôtel William Gray, situé dans le Vieux-Port de Montréal, est un lieu de rencontre pour les influenceurs de la province. Avec sa boutique Off The Hook et son restaurant Maggie Oakes, il s’agit d’un des lieux les plus en vogue de la métropole montréalaise.

5. The Wickaninnish Inn (Colombie-Brittanique)

The weekend: so close, yet so far away | @foresttravelagency Une publication partagée par Forest Travel (@foresttravelagency) le 6 Avril 2017 à 8h02 PDT

Pour un weekend loin de la ville, le Wickaninnish Inn donne une fenêtre sur la nature comme nulle part ailleurs. Petit budget s’abstenir!

6. Kingsbrae arms (Nouveau-Brunswick)

St Andrews, we adore you. ❤️🍁 Une publication partagée par Mallory Hope Garshnick (@mallorygarshnick) le 15 Juin 2016 à 7h19 PDT

Un séjour au magnifique hôtel Kingsbrae arms vous fera voyager dans le temps. Y passer une nuit ne devrait pas vous ruiner. Sortez vos longs foulards et vos habits du dimanche!

7. Keltic Lodge (Nouvelle-Écosse)

Lovely lodge on top of the hill. #kelticlodge #findtherealgem Une publication partagée par Gemma Caban (@findtherealgem) le 28 Déc. 2016 à 16h13 PST

Le très particulier Keltic Lodge impressionne avec son architecture unique et son décor à saveur vintage.

8. L’hôtel Le Germain Charlevoix (Québec)

Sur le chemin du retour 👋🏻 Une publication partagée par Jade Lavoie (@oohdearjade) le 8 Avril 2017 à 10h40 PDT

Pour un weekend tout en douceur, une escapade à l’Hôtel Le Germain de Charlevoix est un incontournable. Pour environ 200$, vous pourriez passer quelques jours de romance au cœur d’un site enchanteur. Détente et vue imprenable sont incluses dans le prix!

9. Sonora Resort (Colombie-Britannique)

Magnifique hôtel dans le cœur de la nature sauvage de la Colombie-Britannique, le Sonora resort est probablement hors de prix pour les gens normaux. Une nuit en ces lieux vous coûtera près de 1000$.