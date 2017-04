LARAMÉE, Gisèle



De Rosemère, le 17 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Gisèle Laramée, épouse de feu M. Réjean Varennes.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bernard (Monique), Lise (Donald), Guy, Nicole (Dean) et Luc (Céline), ses petits-enfants Catherine, Benoit, Maxime et Philip, son frère Bernard, ses soeurs Lucille, Monique et Andrée, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:le vendredi 21 avril de 14h à 17h30. Un hommage lui sera rendu ce jour même à 17h30.