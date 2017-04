Agenda du week-end

Foire Papier 2017

Photo courtoisie

Vendredi, samedi et dimanche, on pourra admirer des œuvres d’art sur papier faites par plus de 300 artistes réunis sous les bannières d’une quarantaine de galeries d’art contemporain. C’est à l’Arsenal Art contemporain (2020, rue William, métro Georges-Vanier, dans Griffintown). Horaire: vendredi, de 12 h à 21 h, samedi et dimanche, de 11 h à 18 h. Six raisons de visiter cette foire: c’est un événement unique, l’entrée est gratuite, on y découvre plusieurs techniques artistiques sur papier, on s’initie à l’art contemporain, on peut acheter une œuvre et, si on aime la foule, on fait une belle ­sortie. En plus, des visites guidées auront lieu ce week-end à 13 h.

1967, 1980, 1990

Photo courtoisie

Si vous êtes nostalgique de la fin du siècle dernier et si vous aimez la mode, vous aimerez l’exposition Mode Expo 67 au musée McCord (690, rue Sherbrooke Ouest) qui présente 60 costumes, uniformes et robes des couturiers montréalais. Toujours au musée McCord, vous pourrez voir Aislin: 50 années de caricatures. Tarif: 20 $ par personne, 40 $ en famille, 9,50 $ le mercredi soir jusqu’à 21 h. À la maison de la culture Côte-des-Neiges (5290, chemin Côte-des-Neiges), jusqu’au 21 mai, on peut plonger ou replonger dans l’ambiance du Montréal des années 1980 et 1990 grâce aux photos de Jean-François Leblanc. L’entrée est libre.

Métropolis bleu

Photo courtoisie

C’est le Festival littéraire international Métropolis bleu du 21 au 30 avril pour les jeunes et du 24 au 30 avril pour les adultes. Pour les jeunes, les journées de vendredi, samedi et dimanche sont consacrées aux romans et bandes dessinées qui nous tiennent en haleine! Les jeunes pourront rencontrer leurs auteurs préférés dans les bibliothèques et librairies indépendantes de Montréal, Repentigny, Longueuil, Chambly, Belœil, Saint-Lambert et Verdun. Consultez le site sous l’onglet « Programmation » pour connaître leurs heures de présence. Notez que, toujours pour les jeunes, plusieurs ateliers Manga auront lieu du 27 au 29 avril.

Livre-moi ta performance

Photo courtoisie

À la Grande Bibliothèque, dimanche à 14 h, l’auteur jeunesse Simon Boulerice et la comédienne Pascale Montpetit ­proposent aux jeunes de 8 ans et plus une fête en l’honneur du livre. On apporte son livre préféré. La participation à cette ­activité est gratuite, mais vous pouvez vous assurer d’avoir une place en réservant au coût de 5 $.