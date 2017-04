AUPRIX-BRIZARD, Claire



À Saint-Hyacinthe, le 16 avril 2017, est décédée à l’âge de 82 ans, Mme Claire Brizard, épouse de M. Paul Auprix, demeurant à Saint-Hyacinthe.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil, son fils André (Patricia Chacon) et sa fille France (Marcel Lebel), ses petits-enfants: David (Mélanie) et Katherine (Shawn), ses deux arrière-petits-enfants: Xavier et Eve, également ses deux soeurs et son frère: Dorice, Jean-Paul (Claire) et Marcelle, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 21 avril 2017 à 13h au:1325, GIROUARD ESTSAINT-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.comUn hommage aura lieu ce même jour à 15h, en la chapelle du Mausolée, suivra l’inhumation cimetière de La Cathédrale.