SYLVAIN, Camille Sr



11 mai 1935 - 17 avril 2017Le 17 avril 2017 à Boucherville, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Camille Sylvain Sr.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeanne Morrissette (60 ans de mariage), ses six enfants et leurs conjoints: Mario (Chantal), Suzanne (Jean-Guy), Camille Jr (Johanne), Lynda (Lucio), Josée (Donald) et Sylvain (Emily), neuf petits-enfants, cinq arrière-petits-enfants et deux autres qu'il n'aura pas la chance de connaître, ainsi que ses soeurs et ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril de 13h à 16h et 18h à 21h et le lundi 24 avril de 10h à 13h suivi d'une homélie.505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5(450) 463-1900Pour ceux qui le désirent, un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville serait apprécié.www.maisonsourcebleue.ca