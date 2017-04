Céline Dion a reçu trois nouvelles chansons de Sia

Sia a écrit trois nouvelles chansons pour Céline Dion. La diva québécoise a fait cette révélation lors d’une entrevue à l’émission matinale Lorraine, au Royaume-Uni.

«Quelle battante, quelle auteure, quelle chanteuse! s’est exclamée Céline Dion. Sa créativité me fait capoter!»

Céline Dion doit lancer un album en anglais plus tard cette année. Les offrandes de Sia pourraient y figurer.

L’auteure-compositrice australienne a déjà écrit pour Céline Dion. Elle a notamment signé la pièce-titre de Loved Me Back to Life, son opus de 2013. Après avoir signé des tubes pour plusieurs chanteuses comme Rihanna (Diamonds), Sia s’est elle-même retrouvée au sommet des palmarès au cours des dernières années grâce à des titres comme Cheap Thrills et Chandelier.

De Justin Bieber à Adele

Céline Dion a également profité de l’entrevue pour réaffirmer son amour pour Adele.

«Mon activité préférée, c’est de prendre mon ordinateur portable et d’écouter Lady Gaga, Adele, [Justin] Bieber et Ariana Grande», a-t-elle déclaré.

L’interprète, qui entamera au mois de juin une tournée estivale en Europe, a confié que son fils, René-Charles, aimait la conseiller.

«Mon fils de 16 ans aime la musique et, quand je lui fais écouter des maquettes, il me dit des choses comme: “C’est une très bonne chanson, mais si tu ne peux pas la chanter de cette façon, maman, tu ne devrais pas l’enregistrer”, ou encore: “Tel réalisateur devrait réaliser cette chanson.”»