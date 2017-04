ST-ARNAUD



Frère Fernand, SGÀ l'Hôpital du Sacré-Coeur, à Montréal, le 17 avril 2017, à l'âge de 91 ans, est dédédé Frère Fernand St-Arnaud, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Après vingt ans comme professeur (St-Étienne, Ste-Thérèse, St-Romuald, St-Séverin, Champlain, St-Adelphe, ...), il se rend à Bangassou (République Centrafricaine) pour y enseigner quelques années. De retour au pays, il se dévoue auprès de sa commaunauté (factotum et imprimeur) avant de se retirer à St-Guillaume et de rejoindre ses confrères à Laval.Sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins reçus au cours des dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces.La dépouille mortelle sera exposée au:274, ST-LAURENTTROIS-RIVIÈRESle vendredi 21 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu à l'église Ste-Famille, 80, rue Rochefort, Trois-Rivières QC, le samedi 22 avril 2017, à 10h.L'inhumation se fera au cimetière Ste-Marie Madeleine, 1441, Notre-Dame Est, Trois-Rivières QC.