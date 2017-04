Des personnalités se prononcent (un peu) sur la légalisation du pot

Chaque 20 avril à 16 h 20, des rassemblements ont lieu sur la planète. L’objectif: fumer du cannabis afin de remettre en cause l’illégalité de cette substance et promouvoir la recherche et le développement concernant l’une des plantes les plus populaires au monde. Or ces rendez-vous de «fumeux de pot» canadiens n’auront bientôt plus leur raison d’être, puisque le gouvernement libéral de Justin Trudeau a déposé le 13 avril un projet de loi visant à légaliser et encadrer l'usage récréatif de la marijuana à compter de juillet 2018.

En théorie, c’est bien beau. Et à peu près tout le monde a salué la promesse lancée par Justin Trudeau en campagne électorale. Un politicien qui tient ses promesses, en plus, c’est rare comme une rue montréalaise sans nid-de-poule. Le Canada, après des années de règne conservateur, allait enfin renouer avec l’ouverture dont il était capable en devenant cette Hollande nordique qu’on nous a tant vendue. Mais alors que la légalisation cogne véritablement à nos portes, les avis sur la question divergent et peu de personnalités publiques osent se prononcer.

Oui, messieurs dames, même si, en 2017, le pot semble bien accepté collectivement, on hésite encore à approuver sa consommation publiquement. La preuve: nous avons eu beaucoup de difficulté à trouver des gens prêts à nous donner leur avis sur le projet de loi de Justin Trudeau. «Je ne suis pas à l’aise de donner mon avis sur cette question», «j’ai peur de nuire à mon image», nous ont répondu plusieurs personnalités approchées. Bref, il est de meilleur ton de se prononcer pour les toilettes mixtes ou le port du burkini que d’avouer se rouler un «quatre papiers».

Si l’auteur Patrick Senécal n’a pas peur de se mouiller et ne craint pas pour son image – de toute façon entachée par les litres d’hémoglobine qui éclaboussent les pages de ses romans –, il dit toutefois être un peu indécis sur la question. «On dirait qu’il me manque des informations. J’entends des choses à gauche et à droite sur le sujet», souligne le prolifique auteur, qui avoue pencher en faveur de la loi. «C’est une espèce de façon de “dealer” avec la réalité, comme pour la prostitution. On ne peut pas combattre quelque chose qui est là pour rester en continuant à alimenter la criminalité. Bref, if you can’t beat them, join them», résume Senécal, faisant remarquer qu'on peut facilement trouver de la drogue de toute façon. «Moi, je fume juste un petit joint de temps en temps et je pourrais en trouver ce soir facilement. J’ai juste le feeling que ça serait un peu plus propre et contrôlable avec la loi.» Une réglementation permettrait, entre autres, la circulation de substances moins fortes, contenant moins de THC. «Je pense aux jeunes, là-dedans, puisque les études démontrent que la drogue forte est plus dommageable pour leur cerveau. En même temps, peut-être que le milieu criminel proposera un truc plus fort pour les garder.»

Effectivement, on peut présumer qu’avec la légalisation de la marijuana, le pot en circulation sera de meilleure qualité et qu’on pourra en contrôler la teneur en THC. On peut aussi penser que les adolescents auront plus de difficulté à se procurer cette substance, étant donné qu’elle sera soumise aux mêmes conditions d’accès que l’alcool et les cigarettes.

Gabriel Nadeau-Dubois, candidat de Québec solidaire dans Gouin, affirme que la légalisation «est une bonne affaire, en plus d'être quasiment inévitable. Par contre, le cannabis ne doit pas être une business comme les autres. Il faut bien faire les choses. Il va falloir que ce soit bien encadré. Ça ne peut pas devenir une vache à lait pour l'État. Il faut que les revenus fiscaux servent à la prévention. Ce qui n'empêche pas la SAQ de jouer un rôle.»

Le gastroentérologue Michaël Bensoussan a une position nuancée par rapport au projet de loi. «Je suis pour et contre en même temps, parce qu’il y a des arguments valables des deux côtés. En tant que médecin, j’ai beaucoup de choses positives à dire à propos des traitements de certaines maladies ou de certains symptômes à l’aide du cannabis. Le pot peut être d’une grande aide pour des patients atteints de migraines, de glaucome, de fibromyalgie, de sclérose en plaques ou de cancer. Par contre, cette drogue n’est pas sans risque. Elle peut avoir une grave incidence sur la santé mentale et provoquer des troubles dépressifs ou les aggraver. Le cannabis est aussi cancérigène. Un joint représente environ cinq cigarettes, en termes de cancérogenèse. Et c’est sans parler de la dépendance physique et psychique. Le pot est, dans le classement des substances les plus addictives en Amérique du Nord, en sixième position.»

Les effets du cannabis sur la santé mentale de ceux qui en consomment font partie des préoccupations de Carolane et Josiane Stratis, créatrices des blogues Ton petit look et TPL moms. «On sait que c'est vraiment une bonne chose pour certaines personnes quand la consommation est récréative, mais que ça peut aussi être un facilitateur de psychose. Alors, il faut trouver le juste milieu, comme avec l'alcool. Puis ça serait vraiment top qu'une bonne partie de l'argent que ça va rapporter aille dans la prévention et l'éducation.»

Carolane, de la populaire téléréalité Barmaids (oui, oui), voit pour sa part d’un bon œil la légalisation. Elle est persuadée que cela va diminuer la domination du crime organisé et que la substance sera mieux contrôlée. «Il n’y a rien de mal à fumer un petit joint relax à la maison.»

Rien n’est noir ou blanc, donc. Et il semble évident que tout le monde ne se garrochera pas sur le premier joint venu le jour où le pot sera légal. Quant à notre position, nous la gardons pour nous. Mais comme nous sommes deux à écrire ce texte et que, selon les statistiques, un Québécois sur deux fume ou a déjà fumé, faites le calcul.