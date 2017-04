Il tue 25 chevreuils qui mangeaient sa haie

NOMININGUE | Un homme des Laurentides est suspecté d’avoir tué entre 25 et 30 chevreuils dans les dernières semaines parce qu’ils mangeaient sa haie de cèdres.

Selon le porte-parole du ministère de la Faune, Jacques Nadeau, les agents se sont rendus sur place à plusieurs reprises depuis deux semaines et ont effectivement constaté le problème.

«Certaines carcasses contenaient des projectiles d’arme à feu. Des personnes ont été rencontrées et l’enquête suit son cours», a mentionné M. Nadeau, qui s’est fait avare de commentaires.

En plus de l’enquête pour abattage illégal du ministère de la Faune, la Sûreté du Québec pourrait également ouvrir une enquête criminelle pour cruauté envers les animaux puisque les chevreuils ne seraient pas morts sur le coup. Ils auraient été atteints par des projectiles et seraient allés mourir plus loin.