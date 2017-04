Je sors, je reste

Coup de cœur

La littérature québécoise à la rencontre de Haydn

L’Orchestre métropolitain propose un concert unique, où Les sept dernières paroles du Christ, symphonie grandiose et longtemps oubliée de Haydn, côtoiera les mots de Kim Thuy, Anaïs Barbeau-Lavalette, Larry Tremblay, Réjean Ducharme et Wajdi Mouawad. Se nourrissant mutuellement, la musique et les écrits se sublimeront ensemble à travers leurs thèmes communs. À voir!

Ce soir 19h30, à la Maison symphonique de Montréal

Concert

Speakeasy Electro Swing

Les soirées Speakeasy Electro Swing fêtent leur sixième anniversaire et préparent une soirée digne des années folles pour l’occasion. Rendez-vous au Cabaret Lion d’Or ce soir, afin de suivre un cours de swing, d’assister à de la peinture en direct, de voir des artistes de cirque et de burlesque, et bien sûr, de danser jusqu’aux petites heures.

Ce soir dès 21h30, au Cabaret Lion d’Or

Concert

Labess

Le groupe est en ville pour un soir seulement, mené par le charismatique et incomparable Nedjim Bouizzoul. Mêlant Gnawas, flamenco, Chaabi et musique gitane, le premier album du groupe avait été nommé à l’ADISQ et aux GAMIQ. La formation présente ces jours-ci son 3e long jeu, La Route, dans un spectacle qui promet d’être endiablé. À voir et découvrir!

Samedi 22 avril à 21h, au Théâtre Fairmount

Comédie musicale

Million Dollar Quartet

Succès monstre de Broadway, cette comédie musicale retrace l’histoire du Million Dollar Quartet, rassemblé par «le père du rock’n’roll» Sam Philipps en 1956, et qui comprenait Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis et Carl Perkins. Un spectacle brillant, présenté en anglais, qui propose évidemment certains des meilleurs hits des années 1950.

Du 23 avril au 14 mai, au Centre Segal

Bouffe

Rallye St-Crème

Rémy Couture, de la pâtisserie Saint-Crème, organise un rallye gourmand sur l’avenue du Mont-Royal samedi. Au menu: 9 arrêts gastronomiques pour 30$ par personne, des Téo Taxis sur place pour ramener les gens au métro, et un ventre plein garanti.

Samedi 22 avril de 10h à 14h, départ de la pâtisserie Saint-Crème

Cinéma

Festival de films féministes

La première édition du FFFM se poursuit ce soir et demain. Au menu: cinéma black, LGBTQ, films expérimentaux et une soirée consacrée au film documentaire. Le tout se conclura par un party de clôture samedi soir. Une occasion en or de voir des œuvres rarement présentées ici.

Horaires au fffm.wordpress.com

Album

Le petit spectacle

Les 12 et 13 novembre dernier, Ariane Moffatt et le guitariste Joseph Marchand donnaient un concert intimiste à La Chapelle, une salle d’à peine 115 places. La musicienne propose aujourd’hui un disque live, minimaliste, où ses pièces livrées en duo révèlent une émotion à fleur de peau. Un véritable cadeau printanier.

Album

En si peu de temps

Aurore est un projet musical juste assez décalé, qui mêle chanson française, instrumentation orchestrale et musique québécoise prog des années 1970. Lyrique et romantique, ce premier album long comprend quatre chansons et cinq courts poèmes, livrés avec une grande sensibilité. À découvrir!

Télévision

Comment gagner une élection présidentielle?

Réalisée par le journaliste français Benjamin Carle, cette série documentaire décortique avec humour, ironie, mais aussi beaucoup de sérieux les mécanismes de ce type d’élections et les stratégies employées par les différents candidats. Compilant des données, interrogeant l’histoire, le journaliste révèle ici une méthode «sans faille». À voir!

Dimanche 23 avril à 19h30, à l’antenne de Planète+