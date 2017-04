Julie Snyder animera une émission de radio aux Îles-de-la-Madeleine

Julie Snyder animera, en direct des Îles-de-la-Madeleine, un tout nouveau rendez-vous radiophonique diffusé entre 17 et 19 h les dimanches sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première.

Dans une courte vidéo partagée sur la page Facebook de Radio-Canada, la démone blonde explique le nouveau concept de son émission 5 à 7 aux Îles.

«Ça va être très festif, 5 à 7 aux Îles, il va y avoir une vague musicale, donc de la musique en direct des Pas perdus, qui est une salle de spectacle aux Îles-de-la-Madeleine, là où passer du temps, c’est pas perdu! Et il va également y avoir le Phare intérieur, ça va être un moment où une grande personnalité va se diriger vers un petit phare, c’est mon petit phare à moi, que j’ai sauvé de la destruction, et la personne va se retrouver dans ce petit phare avec des caméras web – donc ce sera de la radio-visuelle – et va répondre a des questions plus profondes, donc ça va être une grande introspection dans le phare qu’on va pouvoir voir et entendre à la radio», explique-t-elle.

Réalisée par Stéphane Leclair, l’émission radiophonique de Julie sera aussi rythmée par le travail de «moussaillons» et chroniqueurs.

► L’émission 5 à 7 aux Îles sera diffusée tous les dimanches à partir du 2 juillet.