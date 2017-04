La Challenger SRT Demon serait vendue pour moins de 100 000$

Il faut donner crédit à Dodge pour sa plus récente campagne promotionnelle entourant l’arrivée de la Challenger SRT Demon. Le constructeur américain a multiplié la mise en ligne de vidéos « teaser », en plus de s’associer au dernier épilogue de la série « Rapides et dangereux » (Fast & Furious). Ça, c’est sans compter le lancement officiel effectué à New York qui en a mis plein la vue aux gens qui étaient sur place.

Maintenant que la plupart des chiffres ont été révélés quant aux performances mécaniques de la voiture, qui soit dit en passant parcourt le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes, un mystère plane toujours au tour de la Demon : quel sera son prix ?

Si l’on se fit à ce que rapporte le site Road and Track, il semblerait que Dodge a l’intention d’offrir cette dernière pour moins de 100 000 $ américain. Son prix de départ sera bien évidemment plus élevé que celui de la Hellcat qui est vendue à partir de 77 245 $ au Canada. Il serait donc possible que la Demon soit aussi vendue pour moins de 100 000 $ canadiens, lorsque l’on considère cette marge de 22 500 $.

Difficile à dire pour l’instant quelles sont les intentions de Dodge. Chose certaine, les concessionnaires de la bannière américaine ne devraient pas avoir de difficulté à trouver preneurs pour les 3300 exemplaires qui seront produits cette année, dont 300 qui sont destinés pour le marché canadien.