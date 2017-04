Le 24e Bal de la Jonquille amasse près de 1,7 M$

Alison Silcoff, présidente des Événements Alison Silcoff, et son équipe ont fait un travail exceptionnel alors que près de 1,7 M$ ont été recueillis au profit de la Société canadienne du cancer dans le cadre du 24e Bal de la Jonquille qui se tenait à la Gare Windsor. Le thème de la soirée était «IMAGINE : Au-delà des Beatles».

Photo Martin Alarie

Alison Silcoff, présidente des Événements Alison Silcoff, est entourée des coprésidents de la soirée-bénéfice Victor G. Dodig, CIBC, Pascal Tremblay, Novacap, Shahir Guindi, Osler, et Michael Denham, BDC.

La Société canadienne du cancer était représentée par Robert Lawrie, Suzanne Dubois, Pierre Richard, Lynne Hudson et Denis Lalonde.

Les chefs d’orchestre de ce magnifique gala, Alison Silcoff et Isabelle Lê, étaient resplendissantes.

Parmi les gens de Québecor, il y avait Serge Sasseville, Marie Lafleur, Isabelle Bougie et Donald Lizotte.

À l'entrée se trouvait une scène du fameux bed-in pour la paix de John et Yoko qui a eu lieu à l’Hôtel Reine Elizabeth au printemps 1969.

Carol Dorval, GID, est accompagné de Suzie Champagne, Sylvie Demers, TD, et de Pierre Desrochers, président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Armando Arruda, du Reine Elizabeth, a servi à Sabrina Vigneau-Courchesne une magnifique entrée inspirée du titre de la chanson des Beatles Yellow Submarine.

L’animatrice de la soirée, Isabelle Racicot, est entourée de Claude Meunier, Virginie Coossa, Sophie Durocher et Richard Martineau.

Au total, la salle était décorée de 26 000 jonquilles. L’ancien premier ministre Lucien Bouchard est en compagnie de sa conjointe Solange Dugas.

Sur la photo, on aperçoit les réputés chanteurs Michel Trudel, Studio Mels, et Ima, en compagnie de Marie-France Ampleman et Bruno Savard.