Le savoir-être, plus important que le savoir-faire ?

Anne B-Godbout - 37e AVENUE

Les compétences, les aptitudes, les performances, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas pour avoir du succès dans sa vie professionnelle. Ce qui pèse aussi lourd dans la balance : la personnalité.

Il est facile de penser que la personnalité est un facteur d’embauche plus important dans des milieux considérés comme « jeunes » et « ouverts » comme le Web, la publicité, les jeux vidéo, etc.

Pourtant, la plupart des entreprises de ces secteurs, comme toutes les autres, cherchent simplement à engager des personnes compétentes qui sauront bien s’intégrer aux équipes en place.

Anne-Marie Fortin, associée spécialiste en ressources humaines pour Lightspeed, répond parfaitement à cette interrogation concernant les milieux dits plus « jeunes » comme l’informatique : « Comme on recrute principalement des profils en génie informatique, c’est évident que les compétences techniques font partie de la décision d’embauche. Cependant, c’est vraiment la personnalité qui fait toute la différence. Elle est intrinsèquement liée aux valeurs de l’entreprise et aux demandes du poste. Si le candidat ne remplit pas nos critères, il ne se plaira pas chez nous. »

Avant de trancher entre deux candidats aux compétences similaires, le recruteur doit bien saisir la personnalité de l’entreprise. « Une entreprise, selon moi, possède une personnalité unique. Il est donc primordial de s’assurer qu’il y ait une adéquation parfaite afin que le candidat puisse s’épanouir professionnellement et réussir », croit Anne-Marie Fortin.

L’inverse est aussi vrai

Par contre, certains traits de personnalité peuvent en révéler beaucoup sur les problèmes qui pourraient survenir avec l’employé en question.

Chaque poste dans une entreprise nécessite certaines forces, et il est important d’y porter une attention particulière pour assurer non seulement le bon rendement des employés, mais aussi leur stabilité au sein de l’équipe.

Donc les compétences sont essentielles, certes, mais la personnalité pèse de plus en plus dans la balance maintenant que les experts en ressources humaines prennent le temps de la considérer de façon aussi attentive.