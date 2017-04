Le savoir-vivre au travail : en perte de vitesse ?

Anabel Cossette Civitella - 37e AVENUE

Des recruteurs qui envoient des messages par LinkedIn sans même prendre le temps de dire « Bonjour ». Des employeurs qui ne disent jamais « merci » ou « s’il vous plaît » lorsqu’ils envoient des courriels... N’avez-vous pas l’impression, parfois, que de communiquer avec des machines serait plus humain ?

Le savoir-vivre dans la sphère professionnelle serait en perte de vitesse, car il existe un flou autour du concept. Par exemple, le vouvoiement. Au Québec, en tout cas, les règles ne sont pas claires. Le « vous » insulte certaines personnes, alors que d’autres le considèrent comme un prérequis.

Par ailleurs, on ferait moins preuve de savoir-vivre parce qu’il n’y a pas vraiment de conséquences à ne pas appliquer l’étiquette. Il est ainsi beaucoup moins grave aujourd’hui d’oublier certaines civilités qu’autrefois. C’est comme si depuis une quarantaine d’années, l’individu avait oublié qu’il vivait en communauté. Tant que tout est fait dans la légalité, on peut ainsi impunément adopter certains comportements douteux.

Un milieu de travail plombé

Le problème, selon Christine Pearson et Christine Porath, auteures du livre The Cost of Bad Behaviour, c’est que le manque de savoir-vivre entraîne des répercussions sur la motivation au travail. Qui dit manque de motivation dit moins de satisfaction au travail, ce qui engendre une baisse de productivité générale.

De plus, si chaque incivilité (comme le tutoiement) n’est pas bien grave prise séparément, l’accumulation de petites frustrations en milieu de travail peut vite devenir difficile à vivre. Parler fort au téléphone, raconter ses malheurs aux collègues, critiquer ses patrons devant un client ou un fournisseur sont tout autant de choses qui peuvent être dommageables pour le rendement de l’entreprise.

Enfin, le stress psychologique résultant du manque de savoir-vivre finit par avoir un effet négatif sur les capacités des individus. En fin de compte, c’est le rendement au travail qui en pâtit... D’où l’importance pour les employeurs de demeurer alertes à ce qui se passe sur le terrain !