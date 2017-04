Les Alouettes échangent S.J. Green aux Argonauts de Toronto

Les Alouettes de Montréal ont échangé le receveur de passes S.J. Green aux Argonauts de Toronto, jeudi, en retour d'un choix de sixième tour au prochain repêchage et d'une sélection conditionnelle en 2018.

Green a porté l’uniforme des Moineaux pendant 10 ans et rejoindra ainsi des figures connues dans la Ville Reine, soit le directeur général Jim Popp et l’entraîneur-chef Marc Trestman, qui a dirigé les Alouettes de 2008 à 2012.

L’athlète de 6 pi et 3 po et 220 lb a totalisé 6626 verges et 42 touchés en 444 réceptions durant son séjour dans la métropole québécoise. Celui ayant pris part à 116 rencontres chez les Alouettes a cependant été ennuyé par les blessures en 2016, subissant une déchirure du ménisque du genou droit et trois déchirures ligamentaires tôt dans la campagne.

«Nous tenons aujourd’hui à remercier S.J. pour sa grande contribution à notre équipe et à notre organisation au fil des ans, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué. Nos partisans ont pu voir à l’œuvre l’un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue canadienne de football. S.J. a également été très actif au sein de la communauté. Ce fut un plaisir de travailler avec un professionnel de sa trempe sur une base quotidienne. Une décision comme celle-ci n’est jamais facile à prendre.»

À Toronto, le vétéran constituera l’une des cibles du quart-arrière Ricky Ray, qui revendique 54 883 verges de gains aériens en carrière.

«S.J. est un fabricant de jeux dynamique et un gagnant qui a fait ses preuves. Il donnera à notre attaque une arme supplémentaire, en plus d’amener du leadership dans notre vestiaire, a ajouté Popp sur le site des Argonauts. J’ai eu plusieurs discussions avec lui et nous sommes très à l’aise quant à la rééducation qu’il a réalisée après ses blessures. Nous nous attendons à le voir en pleine forme durant le prochain camp d’entraînement.»