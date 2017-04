Les fiévreux...

Pourtant, depuis le début de cette série, le Canadien contrôle nettement mieux que les Rangers. Journalistes, analystes, commentateurs et partisans n’en finissent plus de virer le capot. Lorsque le Canadien gagne, on pense déjà aux Pingouins. Après une défaite, tout est remis en question. C’est ça, les folles séries. Des joueurs grimpent leur acharnement d’un cran, d’autres écrasent sous la pression. Absorbés par l’intensité, des arbitres oublient de siffler. Les coachs jouent dans les cerveaux. Ceux des rivaux et de leurs propres joueurs. Quand on est en avance, on voudrait que le match prenne fin tout de suite. En déficit, on souhaite que ça dure tant qu’on n’aura pas égalé. Dans les bars, on attend l’explosion, la félicité du but qui remettra le train sur les rails. Dans les dernières minutes, plus personne ne va pisser, les fumeurs ne sortent plus. Il y a de la tension dans les salons, les prières sont tricolores. Faut dire que les deux équipes sont bleu, blanc et rouge

À LA GRÂCE DE...