Long congé de Pâques: la SQ a donné plus de 7500 constats d'infraction

Plus de 7500 constats d’infraction, dont 5259 pour excès de vitesse, ont été distribués par la Sûreté du Québec au cours du long congé de Pâques.



Les automobilistes, nombreux à prendre la route durant le congé pascal, ont également été très nombreux à se faire pincer par les patrouilleurs de la SQ pour une infraction au Code de la sécurité routière.



Par ailleurs, plus de 127 conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.



La SQ a également dénombré près de 1000 collisions, dont 176 avec blessés et une mortelle.



La SQ avait fait savoir aux automobilistes qu'elle assurerait une présence accrue sur les routes du 14 au 17 avril.

