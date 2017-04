Pour célébrer le 420, savourez une poutine!

Le restaurant L’Gros Luxe, à Québec, a à cœur la Journée internationale du cannabis et offre pour l’occasion un rabais sur quelques plats décadents, «parfaits pour un trip de bouffe».



À l’occasion du 420, le restaurant de la rue Myrand, qui se qualifie de «spot officiel pour votre trip de bouffe», fait une promotion sur la poutine et le grilled cheese au mac n’ cheese et Doritos. Estomacs sensibles, s’abstenir!



«C’est le thème de nos restaurants, on crée de la bouffe pour le monde qui fume du pot», indique le propriétaire de la bannière, Alex Bastide.



Célébrer le 420

Pour M. Bastide, la journée du 420 tombe à point, puisqu’elle lui permet aussi de souligner l’anniversaire de sa bannière, présente depuis maintenant trois ans à Montréal et plus d’un an à Québec. «On a voulu embarquer un peu plus dans la promotion du 420 cette année, en offrant des trips de bouffe exagérés», a-t-il indiqué.



«J’ai habité à Vancouver et c’est super populaire là-bas [le 420], tout comme partout en Amérique du Nord. C’est juste ici, au Québec, qu’on est un peu moins au courant», estime le propriétaire, qui avoue par ailleurs que son initiative n’a aucun lien avec le récent projet de loi déposé à Ottawa, visant la légalisation de la marijuana récréative.



Qu’est-ce que le 420?

Pour célébrer la Journée internationale du cannabis, des milliers de personnes à travers le monde vont se rassembler à 16 h 20 (4 h 20), jeudi après-midi, pour fumer un joint. Plusieurs théories existent pour expliquer l’origine de l’événement, qui se veut une action de promotion, visant à inciter les gouvernements à légaliser le cannabis.



Des rassemblements sont notamment prévus à Montréal et Ottawa.



Au moment d’écrire ces lignes, aucun événement du genre n’avait été annoncé publiquement pour la ville de Québec.