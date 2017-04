Retour sur «L’homosexualité et l’Église»

(Je m’adresse à tous ceux que le sujet intéresse, mais particulièrement à Marie qui se plaignait de la mauvaise foi de certains interprètes des livres saints. « Marie, vous affirmez qu’à la suite de la lecture du livre de Daniel Helminsk « Ce que la Bible dit vraiment de l’homosexualité », vous avez été convaincue que la bible ne condamnait pas l’homosexualité, puisque Jésus n’avait rien dit à ce sujet.

Moi je dis que si Jésus ne s’est pas lui-même prononcé sur le sujet, on ne peut affirmer catégoriquement qu’il condamnait ou pas l’homosexualité puisqu’on n’en sait rien. Donc cette objection n’en est pas une, puisque tous les versets qui parlent de celle-ci la condamnent à divers degrés et vont jusqu’à condamner à mort les homosexuels (Lévitique 20 :13).

Pendant près de deux mille ans, l’Église a condamné l’homosexualité, et ce n’est que dernièrement qu’elle a commencé à reconsidérer sa position en cherchant à amoindrir son jugement et en essayant, par des subterfuges et des explications alambiquées, à montrer que la Bible ne condamne pas l’homosexualité. Il n’y a donc que deux conclusions possibles : soit que la Bible condamne l’homosexualité, soit que la Bible n’a rien à voir avec Dieu. Ce livre nous conte de belles histoires porteuses de leçons de vie admirables, mais dans l’ensemble, cette œuvre est malgré tout dépassée par rapport à ce que nous vivons actuellement.

La violence que nous connaissons aujourd’hui ne serait-elle pas en partie causée par le décalage entre la pensée réductrice et conservatrice à l’extrême de nos religions monothéistes, et l’ouverture d’esprit que commanderaient les changements rapides requis par les nouvelles technologies, les problèmes environnementaux, l’immigration et bien d’autres choses auxquelles nous sommes confrontés? » Je terminerai moi aussi sur une recommandation de lecture : « La Bible de l’athéisme » de Sam Harris que tous devraient lire.

André P.

Loin d’être une spécialiste en la matière et comme je le disais à Marie en fin de commentaire : ...il faut qu’on soit ouvert à une proposition faite par un auteur pour en apprécier les conclusions. En particulier quand il s’agit d’un livre qui commente une oeuvre telle que la Bible, à qui on tente souvent de faire dire ce qu’elle ne dit pas ou de nier ce qu’elle dit clairement.