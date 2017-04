Labeaume enterre le SRB et lance une grande consultation

Deux jours après le retrait de Lévis, Régis Labeaume enterre à son tour le SRB dans sa forme actuelle. Il promet une grande consultation publique, en mai, pour redéfinir l’avenir du transport collectif à Québec.

Régis Labeaume a convoqué la presse à l’hôtel de ville en fin d’après-midi, jeudi, afin de briser le silence auquel il s’était astreint dans les 48 dernières heures au sujet du Service rapide par bus (SRB).



Le plus gros projet de transport collectif de l’histoire de la région de Québec, évalué à plus de 1 milliard $, ne verra jamais le jour, dans sa forme proposée à l’origine.



«Nous nous retrouvons presque devant une page blanche parce que ce nouveau contexte nous permet de retrouver toute notre latitude et d’avoir les coudées franches pour relancer la discussion sur le concept de SRB et la mobilité de façon plus générale. Nous reprenons le contrôle de notre agenda», a-t-il déclaré.



La grande consultation sera organisée par l’Institut du Nouveau Monde. «Nous irons à la rencontre de la population dès le mois de mai. Je veux que nous trouvions des solutions pour ceux et celles qui sont pris dans le trafic matin et soir (...) On va en parler une fois pour toutes puis après ça, on va savoir où on s’en va», a-t-il renchéri en conférence de presse, flanqué du président du RTC Rémy Normand.



Un projet de SRB différent?



Le maire n’a pas évacué complètement l’idée d’aller de l’avant avec un projet de SRB différent de celui qui avait été proposé.



«On a besoin d’un réseau de transport collectif fort et robuste. Moi, je pense que le SRB est une solution puis ceux qui pensent que ce n’est pas une solution, qu’ils viennent nous le dire. Ça va être le temps (...) En définitive, nous amorçons un immense dialogue avec la population. Nous sommes à l’écoute des solutions qu’elle aura à nous proposer. Nous allons nous tricoter un système de transport collectif moderne, avec le monde et à notre goût.»



«Tout est ouvert à la discussion», a-t-il ajouté, y compris le tracé.



