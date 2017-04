Plusieurs vedettes d’ici et quelques personnalités, dont la réalisatrice Lisa Azuelos et l’actrice Sveva Alviti ont foulé le tapis rouge, hier, lors de la première québécoise du film Dalida qui relate une partie de la vie de la populaire chanteuse et actrice franço-égyptienne retrouvée morte en mai 1987.

Le film prendra l’affiche au Québec le 28 avril.