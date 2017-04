Trophée Calder : Auston Matthews, Patrik Laine et Zach Werenski sont les finalistes

Le joueur de centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews, l’ailier des Jets de Winnipeg Patrik Laine et le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski sont les trois finalistes pour l'obtention du trophée Calder, qui sera remis à la meilleure recrue de la dernière saison dans le circuit Bettman.

Les membres de l’Association des journalistes couvrant la Ligue nationale de hockey (LNH) ont remis leur bulletin de vote en fin de saison et les noms mentionnés ci-dessus sont ceux qui sont ressortis le plus souvent.

Le gagnant sera connu lors de la soirée de la remise des trophées de la LNH, qui doit avoir lieu le 21 juin à Las Vegas.

Matthews, tout premier choix du dernier repêchage de la LNH, a lancé une nouvelle ère à Toronto en s’affichant, à seulement 19 ans, comme l’un des meilleurs joueurs du circuit. L’Américain a conclu sa première saison avec une récolte de 40 buts et 29 aides, le plus haut total pour une recrue, en plus d’aider son équipe à accéder aux séries éliminatoires pour une deuxième fois seulement depuis le lock-out qui a annihilé la saison 2004-2005.

Il est le premier joueur des Leafs à être nommé pour cet honneur depuis le gardien Félix Potvin en 1993.

Laine a également explosé dès son arrivée dans le circuit Bettman. Deuxième choix au total lors du repêchage de 2016, Laine a inscrit 36 buts et 64 points en 73 parties. Il est devenu, au cours de la saison 2016-207, le premier joueur de l’histoire de la LNH à réussir trois tours du chapeau avant ses 19 ans.

Werenski a aussi eu un impact remarquable et immédiat à ligne bleue des Blue Jackets, qui ont connu une grande saison. Il a été le meilleur pointeur chez les défenseurs de première année avec une récolte de 11 buts et 36 aides.

L’an dernier, le trophée Calder a été attribué à Artemi Panarin, des Blackhawks de Chicago.