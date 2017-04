Un vieux cimetière de voitures menace la rivière Mastigouche

«L'été, on ramasse des débris métalliques, des pneus et de la vitre sur 1 km en aval de la rivière», raconte Sylvain Lavoie, dont la résidence secondaire est située juste à côté du dépotoir.

Depuis une dizaine d'années, Sylvain Lavoie multiplie les plaintes à la municipalité et aux ministères concernés, et pourtant rien ne change.

«On va aller faire un tour voir si on peut ramasser des débris qui seraient faciles à prendre. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Retirer les carcasses de voitures serait plus dangereux que les laisser là. La végétation a poussé à travers et ça demanderait une logistique extrêmement compliquée avec de la machinerie lourde, vu la pente raide et le fait qu'on est en zone de glissement de terrain.»