Une autre opération et une autre longue absence pour Tiger Woods

Le golfeur Tiger Woods a subi une nouvelle opération au dos lors des dernières heures et il sera à l’écart de la compétition pour une durée prolongée.

L’intervention chirurgicale visait à alléger la douleur au dos et aux jambes affligeant l’ancien numéro 1 mondial. Dans les années précédentes, il est passé trois fois sous le bistouri en raison de divers problèmes dorsaux, ce qui a considérablement nui à ses performances. Ayant disputé son plus récent tournoi à l’occasion de l’Omnium Farmers Insurance en janvier, l’Américain occupe actuellement le 788e rang au monde.

«Le tout s’est bien déroulé et je suis optimiste que cela va me libérer de mes spasmes, a précisé le principal intéressé sur son site internet, jeudi. Quand je serai guéri, je vais me concentrer à mener une vie normale, à jouer avec mes enfants, à compétitionner dans le monde du golf professionnel et surtout, à vivre sans cette douleur qui m’ennuie depuis longtemps.

Le détenteur de 14 titres majeurs aura un long chemin à parcourir selon le médecin ayant procédé à l’opération au Texas, Dr Richard Guyer.

«Après s’être rétabli, il va graduellement amorcer sa rééducation jusqu’à la disparition du problème, a émis le spécialiste. Une fois cela accompli, il pourra commencer son entraînement en prévision d’un retour au jeu.»

D’ici là, le célèbre joueur se reposera et suivra les traitements appropriés.

«J’aimerais remercier tous mes partisans pour leurs souhaits. Le support que j’ai reçu m’a réellement aidé», a-t-il admis.

En janvier, Woods avait été incapable d’éviter le couperet à mi-chemin de la compétition. Il avait remis deux cartes de 76 et 72 pour conclure avec une fiche de quatre coups au-dessus de la normale. Vainqueur de 79 événements de la PGA, il n’a pas gagné un tournoi depuis 2013, lors de l’Invitation Bridgestone.