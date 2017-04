Voici les prénoms les plus populaires de 2016

La liste des prénoms les plus populaires de 2016 vient tout juste d'être dévoilée sur le site de Retraite Québec.

Du côté des filles, les cinq premiers prénoms n’ont pas bougé depuis 2015. Emma, Léa et Olivia occupent toujours les trois premières positions, alors qu’Alice et Florence occupent les quatrième et cinquième rangs.

Chez les garçons, William, Thomas et Liam trônent en tête de liste, et Nathan et Félix se retrouvent en quatrième et cinquième places.

Sont aussi populaires, chez les filles, Zoé, Rosalie, Charlotte, Charlie et Béatrice. Chez les garçons, Jacob, Noah, Logan, Alexis et Gabriel ont également été très populaires l'année dernière.

Voici les 20 prénoms qui ont été les plus populaires en 2016: