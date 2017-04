MAYER GAGLIARDI, Santa



À Montréal, le mercredi 19 avril 2017 est décédée, à l'âge de 92 ans, Santa Gagliardi Mayer.Elle laisse dans le deuil son époux Alfred Mayer, sa fille Lynda, son gendre Denis, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le lundi 24 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le mardi 25 avril 2017, à 10h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue du Mans, St Leonard, et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.