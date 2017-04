THERRIEN, Ginette



À l'hôpital de St-Eustache, le 13 avril 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Ginette Therrien, épouse en premières noces de feu M. Roger Blais et en secondes noces de feu M. Réal Audy.Elle laisse dans le deuil sa soeur Mme Diane, ses enfants Alain (Nathalie), Daniel, Nathalie (Robert), Stéphane et Nadine (Claude), celle qu'elle considérait comme sa fille Mme Johanne Tremblay, ses petits-enfants Jean-Philippe (Maude), Mathieu (Fanny), Mylaine, Olivier, Gynet, Mercedes, Moranda, Marc-André, Ariel, Samantha et Kevin, son arrière-petite-fille Lila, sa cousine Carole Gauthier qui a toujours bien pris soin d'elle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril dès 14h au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREUn hommage lui sera rendu à 16h, cette même journée au complexe.