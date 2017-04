Arrêt Jordan : «l'ange Daniel» obtient l'arrêt des procédures

En raison de délais judiciaires qui se sont échelonnés sur 2310 jours, un juge de la Cour du Québec n’a eu d’autres choix, vendredi, que de prononcer un arrêt des procédures dans le dossier de «l’ange Daniel», un homme de Saint-Raymond accusé d’agression sexuelle sur une jeune adolescente.

À LIRE AUSSI : La victime a cru à l’«ange Daniel»

Le juge René de la Sablonnière l’a bien fait comprendre, vendredi, «c’est à contrecœur» qu’il a rendu cette décision dans le dossier de Michel Mercier, un homme de 56 ans qui se serait fait passer pour «un ange» dans le but d’abuser sexuellement d’une jeune adolescente de son entourage.



Mercier, avec l’aide d’une femme –qui a par ailleurs plaidé coupable et écopé d’une peine de quarante-deux mois de détention- aurait fait croire à la jeune fille qu’en réalité, il n’était pas Michel Mercier mais bien «l’ange Daniel» et qu’il pouvait «régler ses problèmes».



Naïve et timide, la jeune adolescente avait dit, en cours de procès, s’être laissée berner sur une longue période et n’avoir réussi à se soustraire à l’ange maudit qu’à l’âge de dix-huit ans.



Toutefois, comme un arrêt des procédures a été prononcé, à la suite de l’arrêt Jordan, la jeune femme ne pourra jamais connaître le jugement final du Tribunal.



Selon ce qu’a rappelé le magistrat, «depuis la comparution du requérant le 24 décembre 2010», 75 mois, soit six ans et trois mois, se sont écoulés.



Si certains délais sont imputables à Mercier qui «ne manifeste pas le désir de procéder dans des délais raisonnables, sauf à une occasion» ou encore parce qu’il a «changé quatre fois d’avocats», le juge a estimé que «la poursuite n’avait pas pris les mesures minimales pour procéder avec célérité lorsque cela lui était possible».



«Dans le dossier à l’étude, un délai de 75 mois est injustifiable dans le cadre d’une saine administration de la justice», a dit le président du tribunal qui a ajouté qu’en outre, il s’agissait là «d’un dossier d’une simplicité évidente».



«Une justice rendue en temps utile est une caractéristique d’une société libre et démocratique. Cette valeur primordiale doit être protégée au détriment d’un électrochoc à court terme pour un bénéfice à long terme, afin que cette culture de complaisance des délais se termine», a dit le magistrat en conclusion.

Tableau des délais du dossier de «l’ange Daniel»



598 jours de délais inhérents

949 jours de délais institutionnels

319 jours de délais à la poursuite

376 jours de délais à la défense



Total des délais : 2310 jours



Le dossier est revenu à la Cour à 68 reprises.