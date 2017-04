HIKSPOORS (née Litjens) Adeleida

HIKSPOORS (née Litjens)

À Montréal, le 18 avril 2017, à l’âge de 78 ans, est décédée Mme Adeleida Litjens, épouse de M. Lambert Hikspoors.Elle laisse également dans le deuil ses enfants William (France), Maryann (Martin) et Hank (Radhi); ses petits-enfants Nathan, Mark, Malcolm, Alisha et Deven, ainsi qu’autres parents et amis.Elle sera exposée au:15005, RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le dimanche 23 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 24 avril de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées lundi à 11h en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la fondation Parkinson Québec.