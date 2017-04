DUSSEAULT, Aline

Le 19 avril, à l'âge de 58 ans, est décédée Aline Dusseault de Magog et soeur de feu Marc Dusseault.Elle laisse dans le deuil son fils Patrick Truchon, sa mère Yolande Veilleux (feu René Dusseault), son frère et ses soeurs, Liliane, Denis, Micheline, Carole, Chantal, Christine, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5www.dignitequebec.comle dimanche 23 avril de 14h à 15h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon, ce même jour à 15h.