LECLERC, Jacques



À Châteauguay, le 16 avril 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Jacques Leclerc, conjoint de Mme Chantal Robert.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Carole (Mario), Robert (Chantal) et Jacques Jr., ses petits-enfants Jonathan, Maude, Yan, Sarah, Vincent et Francis, ses soeurs ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 23 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le lundi 24 avril à 11h, en l’église St-Joachim (1 boul. D’Youville, Châteauguay).Puisqu’il y était très impliqué, en sa mémoire, des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.