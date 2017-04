Engouement mondial pour une exposition du Musée de la civilisation

Êtes-vous le sosie d’un dieu grec? Peut-être, et le Musée de la civilisation aimerait le savoir.

L’institution muséale cherchait une façon moderne de présenter une exposition autour d’une soixantaine de bustes antiques gréco-romains, qui datent de 2000 ans, prêtés par le Musée d’art et d’histoire de Genève.

Réfléchissant sur la notion de l’image, l’équipe du musée s’est dit: «Pourquoi on ne crée pas des couples de sosies à partir de cette collection de bustes?» C’est à ce moment que le photographe François Brunelle, reconnu pour travailler avec le thème des sosies, est arrivé dans le portrait.

C’est ainsi que le Musée a lancé, il y a quelques mois, un appel à tous pour recevoir des photos de la population pour tenter de trouver, à l’aide d’un logiciel sophistiqué de reconnaissance faciale qui compare 123 points sur le visage, les sosies de ces fameux bustes.

Le concept unique et original a fait écho partout dans le monde. La nouvelle du concept de l’exposition a été reprise par des dizaines de médias importants partout à travers le monde, dont The Guardian en Europe, le Los Angeles Times et le Boston Globe aux États-Unis. En tout, 600 millions de lecteurs auraient été atteints par ces différentes publications.

Une grande surprise

Le Musée se retrouve aujourd’hui avec 75 000 photos de personnes de tous les horizons. Le public a jusqu’au 30 avril pour faire parvenir sa photo par le site web du Musée. Stéphan La Roche s’attend à un nombre total de 80 000, voire 85 000 photos reçues.

«On ne pensait pas qu’on allait susciter un tel engouement. On pensait qu’on allait rejoindre les gens surtout au Québec et au Canada. Mais rapidement, ça s’est répandu à travers la planète, beaucoup aux États-Unis, en Russie, en Europe et en Afrique du Sud. C’est un succès extraordinaire!»

Quatre « matchs parfaits »

Environ 3000 photos ont jusqu’à maintenant été analysées par le logiciel reconnaissance faciale et par le photographe François Brunelle. Stéphan La Roche affirme qu’il y a jusqu’à maintenant quatre «matchs parfaits». «On pourrait en avoir jusqu’à 100», dit-il.

Après la sélection, François Brunelle ira rencontrer les gens pour faire un portrait d’eux en studio afin de réaliser le concept de l’exposition.

► L’exposition Mon sosie a 2000 ans sera présentée dès le mois d’octobre 2018 au Musée de la civilisation.