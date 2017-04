Jour de triche: Croûtons aux choux de Bruxelles à la sauce ranch et bacon

Le chou de Bruxelles, ce mal aimé, mais tellement délicieux lorsqu’il est bien apprêté. Voici ici une recette qui pourra certainement vous le faire apprécier! Ce croûton bien garni, avec son bacon, sa sauce ranch et bien sûr son fromage sera parfait pour l’apéro, pour les plus jeunes et les plus grands!

INGRÉDIENTS

Photo courtoisie

7 à 8 choux de Bruxelles, émincés

½ tasse de bacon, cuit et émietté

1 tasse de fromage cheddar fort, râpé

¼ tasse de fromage parmesan, râpé

½ tasse de mayonnaise

½ tasse de crème sure

1 c. à thé de jus de citron

½ c. à thé de sel d’oignon

½ c. à thé de sel d’ail

1 c. à thé de ciboulette, ciselée

Sel et poivre au goût

1 c. à thé de paprika

1 baguette de pain

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400° F.

Dans un bol, mélanger les choux de Bruxelles, le bacon, le fromage cheddar et le fromage parmesan.

Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet, battre la mayonnaise, la crème sure, le jus de citron, le sel d’oignon, le sel d’ail, la ciboulette, le sel, le poivre et le paprika.

Verser la sauce au mélange de choux de Bruxelles et bien mélanger.

Couper la baguette de pain en tranches et les déposer sur une plaque à biscuits recouverte d’un papier parchemin.

Déposer une grosse cuillère du mélange sur chaque tranche de pain et mettre au four 10 à 15 minutes.