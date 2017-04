Justin Trudeau reçu par le pape François fin mai au Vatican

Le pape François accordera une audience au premier ministre Justin Trudeau fin mai, juste après le sommet du G7 en Italie, ont annoncé vendredi les services du chef du gouvernement canadien.

«Le premier ministre Trudeau sera reçu pour la première fois en audience» par le pape François au Vatican, selon le communiqué publié à l’issue d’une rencontre bilatérale à Ottawa entre Justin Trudeau et son homologue italien Paolo Gentiloni.

«Je suis impatient de rencontrer pour la première fois sa sainteté le pape François, leader religieux de millions de Canadiens», a déclaré M. Trudeau cité dans le communiqué.

Cette visite au Vatican devrait ponctuer une tournée européenne qui conduira aussi le premier ministre canadien à Bruxelles pour la réunion de l’OTAN le 25 mai.

Le Canada entend réaffirmer son engagement envers l’Alliance atlantique et contribuer à «promouvoir la paix, la sécurité internationale, et rendre notre monde plus sûr pour tous», a souligné le premier ministre.

Le Sénat canadien a récemment déploré la faiblesse du niveau des dépenses militaires qui ne permet pas au Canada de remplir ses engagements à l’égard de l’OTAN.

Justin Trudeau assistera ensuite au sommet du G7 (États-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Canada, France et Italie) à Taormina, en Italie les 26 et 27 mai.

Il sera enfin reçu à Rome par le premier ministre italien.