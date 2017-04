Le président Trump accueille une militante égypto-américaine acquittée après trois ans de détention

WASHINGTON - Le président des États-Unis Donald Trump a accueilli vendredi à la Maison Blanche la militante égypto-américaine Aya Hijazi, fondatrice d’une ONG pour les enfants des rues, acquittée par un tribunal du Caire après trois ans de détention.

«Nous sommes très heureux qu’Aya soit de retour, c’est un grand honneur de la recevoir dans le Bureau ovale», a déclaré M. Trump.

Elle avait été acquittée le 16 avril, quelques semaines après la visite à la Maison Blanche du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi aux États-Unis.

Selon Sean Spicer, porte-parole du président américain, ce dernier s’est «directement mobilisé en sa faveur dans la plus grande discrétion et a clairement indiqué au gouvernement égyptien combien il était important que cette Américaine soit libérée».

«Le président a abordé la question en privé lorsque le président al-Sissi est venu à la Maison Blanche», a-t-il précisé.

À l’occasion de la visite de M. Sissi aux États-Unis, M. Trump avait jugé que son homologue égyptien faisait «un travail fantastique» et tourné ostensiblement la page des critiques de la précédente administration Obama sur les droits de l’homme en Egypte.

L’administration Trump avait fait savoir qu’elle aborderait ces questions de façon «privée et discrète», jugeant que c’était la façon la plus efficace de le faire.

Dans son verdict rendu lors d’une audience publique, la cour criminelle du Caire a également déclaré non coupables l’époux de Mme Hijazi et six autres accusés dans la même affaire.

Tous étaient accusés de trafic d’êtres humains, d’exploitation sexuelle d’enfants et de création d’une ONG sans autorisation officielle.

Le régime Sissi est accusé par ses détracteurs d’avoir refermé la parenthèse démocratique ouverte avec le soulèvement de 2011 qui chassa du pouvoir Hosni Moubarak. Il ne tolère aucune opposition, qu’elle soit islamiste, laïque ou libérale.