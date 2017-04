Les Rangers embauchent un défenseur russe

Les Rangers de New York ont accordé un contrat au défenseur russe Alexei Bereglazov, vendredi.

Les détails de l’entente n’ont pas été précisés.

Le joueur de 23 ans a disputé la dernière campagne avec le Metallurg de Magnitogorsk, dans la Ligue continentale. En 60 matchs, il a inscrit un but et 18 mentions d’aide pour 19 points, tout en affichant un différentiel de +9. En plus de trois saisons au sein de cette organisation, il a obtenu 33 points en 162 rencontres.

Bereglazov a par ailleurs aidé son pays à remporter la médaille de bronze au Championnat mondial de hockey junior en 2014.