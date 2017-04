Les routes à éviter ce week-end: encore un casse-tête

L’autoroute 20 est dans l’échangeur Montréal-Ouest sera complètement fermée du vendredi 23 h 30 à lundi 5 h entre la sortie 64 (route 138 Est) et l’entrée du boulevard Angrignon. Un détour via la rue Notre-Dame, le boulevard Angrignon et l’autoroute 20 Est est prévu.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138 Est en provenance du pont Mercier pour l’autoroute 20 est sera fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Pour arriver à destination, les automobilistes devront faire un détour via la bretelle pour l’autoroute 20 Ouest. Plusieurs virages sont prévus (rue Richmond, 1ère avenue, boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, la rue Notre-Dame et enfin le boulevard Angrignon) avant de finalement atteindre l’autoroute 20 Est.

Les travaux visent à démanteler la route 138 Est et ils devraient s’échelonner jusqu’en mai 2017.

Sur l’échangeur Turcot, il est à noter que la bretelle de l’autoroute 15 Sud (Décarie) pour la route 136 Est (autoroute720 Est) sera complètement fermée à la circulation du vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Pour atteindre le centre-ville, les conducteurs seront invités à continuer sur l’autoroute 15 Sud jusqu’à la sortie 57-O pour l’autoroute 10 Ouest avant d’emprunter la rue Duke en direction du centre-ville ou l’autoroute 720 Est.

La bretelle de l’autoroute 20 Est pour la route 136 Est (autoroute720 Est) sera également complètement fermée à la circulation du vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Pour atteindre le centre-ville, la déviation sera par la bretelle de l’autoroute 15 Sud jusqu’à la sortie 57-O pour l’autoroute 10 Ouest avant d’emprunter la rue Duke en direction du centre-ville ou l’autoroute 720 Est.

Le pont Jacques-Cartier

Les travaux se poursuivent sur le pont Jacques-Cartier pour le remplacement de membrures inférieures et d’appareils d’appui. Il sera complètement fermé dans les deux directions du vendredi 23 h 59 au samedi 4 h et du dimanche 23 h 59 à lundi 4 h.

Les automobilistes voulant se rendre sur la Rive-Sud auront accès à une voie, samedi et dimanche de 6 h à 18 h.

Le pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier n’échappera pas aux entraves au réseau routier du week-end. Il y aura qu’une voie de disponible dans les deux directions samedi de 6 h à 18 h, tandis que dimanche de 6 h à 18 h, seuls les automobilistes qui roulent en direction de la Rive-Sud pourront utiliser qu’une voie sur deux.