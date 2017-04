L'Impact vise une première victoire à l'étranger en 2017

PHILADELPHIE | Après une courte victoire à domicile la semaine dernière, l’Impact tentera, samedi après-midi, d’obtenir un premier gain à l’étranger en visitant l’Union de Philadelphie.

L’équipe de la Ville de l’amour fraternel connaît un début de saison à oublier puisqu’elle n’a amassé que deux maigres points en six rencontres.

L’équipe dirigée par Jim Curtin est toujours à la recherche d’une première victoire en 2017 et croupit au dernier rang du classement de la Major League Soccer.

Qui plus est, l’Union s’est avoué vaincu à ses quatre dernières sorties et n’a pas remporté de match dans la MLS depuis le 27 août 2016. Ça commence à faire longtemps.

Bref, ça semble être un adversaire prenable pour l’Impact même si celui-ci ne se retrouve qu’un cran plus haut, au 10e rang de l’Association Est avec six points.

Parité

Mauro Biello a rappelé que rien n’est acquis dans un circuit comme la MLS.

«Dans cette ligue, il y a beaucoup de parité et parfois des équipes sont au bas du classement, mais ça ne donne pas la notion qu’elles sont mauvaises, surtout au début de la saison.

«On l’a vu l’année passée avec des équipes qui ont commencé lentement et qui ont fini dans les séries. Elles vont jouer avec urgence et il faut être prêts pour ça.»

Evan Bush se méfie lui aussi de l’Union, qui s’est incliné 2 à 0 face à New York City FC, il y a une semaine.

«La différence entre Philadelphie et Columbus ou Orlando, qui sont au sommet, n’est pas très grande. Dans leur dernier match contre New York, s’ils avaient été un peu plus propres, ils auraient facilement pu gagner ce match.»

Destins croisés

Le gardien de l’Impact trace d’ailleurs des parallèles entre l’Union et l’Impact.

«Ils sont un peu comme nous, il y a des matchs dont ils auraient pu tirer un meilleur résultat et si c’était le cas, ils seraient en milieu de peloton.

«Ils ont de bons joueurs et de nombreux vétérans de la MLS, on ne peut pas lever le nez sur eux parce que c’est le genre d’équipe qui prend son rythme à mesure que la saison progresse.»

Laurent Ciman a pour sa part avoué être étonné par le lent départ de l’adversaire du jour.

«Ils ont un groupe franchement assez solide avec des jeunes joueurs et de l’expérience, c’est sûr que ça fait bizarre de les voir là.»

Revanchards

De l’avis de Ciman, l’Union doit commencer à avoir le feu à l’arrière-train et ça risque de paraître en début d’après-midi samedi.

«Ils sont derniers au classement, ils n’ont pas beaucoup de points et ils jouent à domicile, alors ils vont être revanchards et auront le couteau entre les dents.

«Ils vont démarrer comme des loups et il faudra être prêts dès le début du match.»

Evan Bush, qui sera à nouveau le gardien partant, souhaite que l’Union soit aux aguets plutôt que de dicter le ton rapidement dans la rencontre.

«Nous voulons semer le doute un peu parce qu’ils pourraient être sur leurs gardes et les partisans pourraient se retourner contre eux.

«Si nous contenons la pression et les prenons à contre-pied, nous pouvons les surprendre.»

Blessure

Bush compatit avec Cabrera

Evan Bush compatit avec Victor Cabrera, qui ratera au moins les six prochaines semaines de jeu en raison d’une sérieuse entorse à la cheville.

«Victor n’a pas été chanceux depuis le début de la saison avec un carton, des crampes et maintenant cette blessure.

«Il va rater un bon nombre de semaines, mais une fois qu’il sera de retour, il sera un facteur important dans nos objectifs pour la seconde moitié de la saison», a ajouté le gardien de but.

Meilleure gestion de blessure pour Laurent Ciman

L’an passé, Laurent Ciman a mis beaucoup de temps à se remettre d’une blessure à la cheville, mais le malaise au genou qui l’afflige depuis le début de la saison est géré autrement.

«L’année dernière avec ma cheville, je voulais revenir trop vite, mais avec le genou, j’ai fait ce que j’avais à faire.

«Ça tient et quand je joue les matchs, je suis à 100 %. C’est sûr que je suis un peu plus ménagé pendant la semaine pour ne pas trop enflammer le genou, mais il n’y a rien de grave.»

► Outre Victor Cabrera, Marco Donadel devrait lui aussi manquer à l’appel, lui qui ne s’est pas entraîné normalement cette semaine.