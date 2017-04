«Mes gars mangent mon chili en me disant que c’est le meilleur du monde»

Présente-nous ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi?

Les planches de bois sont les meilleurs plats pour servir et pour travailler. On dirait que ça donne du caractère au plat et à l’acte de cuisiner, comme si c’était plus... vrai! Je me sens comme un chef, j’aurais même aimé ouvrir un resto avec ce concept.

As-tu d’autres accessoires qui facilitent ta vie dans la cuisine?

Les plats en terre cuite, pour les mêmes raisons que les planches. C’est beaucoup plus chaleureux! J’aime les objets et les plats de service, les plats vintage, les beaux bols. C’est comme meilleur quand c’est servi dedans.

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi? Photo Fotolia

Fluide! Ça prend des invités gourmands qui aiment parler de nourriture, une musique un peu funk, un peu motown­­, un vin doux (dans l’esprit agréable, pas exubérant), du bon pain, des planches sur la table avec beaucoup de choses dans lesquelles on pige. C’est comme un happening culinaire, sans flafla, sans chichi et surtout sans prétention!

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités?

Non, mais je garde 40 $ de côté pour commander une pizza si c’est mauvais!

Raconte-nous la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Mes pâtes à la roquette sont nées d’une inspiration vue à la télé et transformées à ma main depuis toutes ces années. Et LE chili familial que mes gars mangent, en me disant que c’est le meilleur chili au monde en souriant de bonheur!!! Papa is happy!

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Oh, trop souvent! C’est quand je tente de reproduire ce que je vois sans vraiment faire de recherche. Ou bien si j’impro­vise, je dois savoir m’arrêter et servir... Mais non! Je continue à ajouter encore et encore... J’ai déjà fait un risotto qui est devenu­­ rose à force d’ajouter toutes sortes d’affaires dedans. Je ne me l’explique pas, un truc immangeable. Mon orgueil en a pris un coup ce jour-là. (rires)

Quelles sont tes meilleures expériences culinaires à vie?

Une entrée de tomates confites, chèvre et coulis de basilic. J’aurais vendu ma mère pour ça! Un filet d’omble de l’Arctique au sapin, cuisiné par Normand Laprise. Alors là, j’aurais vendu mon père! Un chocolat au foie gras... J’en ai pleuré! Un ravioli au homard sauce au beurre et persil du resto La Fontaine Gaillon, à Paris, de Depardieu... Vraiment, j’aurais vendu mon corps! (rires)

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit? Photo Fotolia

Les épices! Encore et encore. La réserve d’épices de ma mère aurait rendu jaloux Philippe DeVienne, à l’époque! Nous avons habité en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique. La cuisine de ma mère en a été grandement influencée. C’est tellement aventureux et ça ouvre sur tout un horizon culinaire et gustatif!

As-tu un rêve culinaire? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster...?

Je veux aller dans la cuisine d’une vieille mama italienne, en Toscane. M’asseoir au bout du comptoir et la regarder cuisiner pendant des semaines. Puis lui faire une bouffe et me faire dire par elle que c’est parfait. Ensuite, partir nourrir mes ouailles!

Quel est ton livre de recettes préféré? Photo courtoisie

L’œuvre de Jamie Oliver. Simple, pas prétentieux (j’ai une sainte horreur de la prétention en cuisine), familial, chaleureux... J’aime tout de lui, même sa vaisselle!

Quels sont tes fromages préférés?

Pour cuisiner, le parmesan reggiano et pour manger l’après-midi quand je m’ennuie, le gruyère ou un vieux cheddar­­ de huit ans. Et si c’est pour terminer le repas, un bon bleu. Finalement, j’aime les fromages qui coûtent cher! Et le matin? Allez voir quel est mon plaisir coupable!

