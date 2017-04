Pas de Mondial pour Nico Hischier

L’attaquant des Mooseheads de Halifax Nico Hischier ne joindra pas les rangs de l’équipe nationale suisse qui participera au Championnat du monde de hockey du 5 au 21 mai.

C’est ce qu’a indiqué le directeur des équipes helvétiques, Raeto Raffainer, au site swisshockeynews.ch, vendredi.

«Ce serait trop pour lui s’il joue au Mondial après avoir disputé une longue saison», a-t-il déclaré.

Hischier, 18 ans, a amassé 38 buts et 48 mentions d’aide pour 86 points en 57 rencontres lors de la dernière campagne de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a ajouté trois filets et quatre aides en six joutes éliminatoires.