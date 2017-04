Pâtes aux tomates cerises, parmesan et roquette

ingrédients

400 g de farfalles ou autres pâtes

100 g de parmesan

1 grosse courgette verte

3 c à table de câpres

200 g de tomates cerises

3 gousses d’ail

1 c à table de fleur d’ail

4 c à table d’huile d’olive

3 branches de thym frais

1 citron

150 g de roquette

sel, poivre

Préparation

2. Pendant ce temps, couper à la mandoline la courgette, en fines juliennes­­ et les déposer dans un grand plat creux en terre cuite.

3. Déposer les tomates cerises dans une plaque à rôtir, avec les trois gousses d’ail frais en morceaux. Puis ajouter de l’huile d’olive, du sel, du poivre et les branches de thym frais.

4. Vérifier la cuisson des tomates, il faut que celles-ci soient attendries par la chaleur, mais pas trop cuites non plus. Il sera ainsi plus facile de les mélanger délicatement aux farfalles.