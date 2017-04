Retour aux sources pour la série Call of Duty

Fini les «jet-packs» et de pouvoir courir sur les murs: la franchise de jeu de tir à la première personne Call of Duty proposera en novembre un nouveau titre inspiré de la Seconde Guerre mondiale.

Sledgehammer Games, le studio derrière Advanced Warfare et Modern Warfare 3, s'occupera de la création du jeu, qui s'intitulera fort probablement Call of Duty: WWII.

Photo Facebook

L'annonce a été faite vendredi après-midi par Call of Duty et Sledgehammer Games.

Un dévoilement officiel aura lieu sur le site web de Call of Duty et sur les médias sociaux le mercredi 26 avril à 13 h.

«Nous sommes en mode recherche depuis plus de deux ans. Nous avons voyagé à travers l'Europe et le monde pour découvrir la Seconde Guerre mondiale en détails afin d'offrir la meilleure expérience possible aux joueurs», explique Michael Condrey de Sledgehammer Games.

COD: WWII rejoint donc Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 3 et World at War, qui avaient tous pour thème le deuxième conflit mondial.

Le plus récent titre futuriste de la série, Infinite Warfare, a été relativement bien accueilli par les médias avec des notes tournant autour de 70 %, mais un peu moins du public.

La bande-annonce a d'ailleurs le gênant honneur d'être l'une des vidéos les moins appréciées de tous les temps sur YouTube, avec plus de 3,5 millions de «pouces vers le bas».