Subaru WRX 2018: performances améliorées, prix inchangé

D’ordinaire, les années (ou années-modèles) et les améliorations apportées par un constructeur à ses produits impliquent des hausses de prix plus ou moins proches de l’inflation, mais plus rarement, des prix inchangés.

C’est le cas de la sportive WRX de Subaru dont le prix demeure gelé à 30 000 $ (29 995 $ pour être précis) pour son année-modèle 2018, peut-on lire sur son communiqué d’il y a deux jours.

Plus encore, Subaru a réservé une foule d’améliorations qui rendent sa WRX encore plus attrayante aux yeux des amateurs.

Assurément l’une des meilleures sportives quatre saisons dans son créneau par son rapport qualité-prix, la WRX 2018 dispose d’un «moteur turbo SUBARU BOXER de 2 litres à injection directe développant 268 chevaux et couplé à une transmission manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique Sport Lineartronic».

L’essentiel des modifications se résume ici, selon le communiqué. Offerte en trois finitions WRX, WRX Sport et WRX Sport-tech, toutes les finitions de la WRX millésime 2018 «bénéficient de nombreuses améliorations au chapitre de la conduite qui se traduisent par une meilleure sensation à la direction, un réglage de suspension révisé et un habitacle plus silencieux.

La nouvelle WRX reçoit une batterie plus puissante, un pare-chocs avant et des contre-portes révisés, une calandre modernisée, des enjoliveurs d'antibrouillards modifiés, une plus grande résistance du flanc côté passager et de nouveaux supports de porte-bagages de toit. À bord de toutes les finitions, les occupants remarqueront le tableau de bord et les garnitures de console centrale modernisés, le groupe d'instruments repensé, le nouvel écran couleur haute résolution et multifonctionnel de 5,9 pouces affichant de nouveaux menus et le nouvel accoudoir central rabattable avec porte-gobelets à l'arrière».

De son côté, la finition WRX Sport (31 295 $) à transmission CVT Sport Lineartronic se distingue à présent «par son siège du conducteur à 10 réglages électriques, ses antibrouillards DEL, ses phares automatiques dotés d'essuie-phares et ses nouveaux phares directionnels DEL qui améliorent la visibilité en virage puisqu'ils pivotent pour suivre la trajectoire de la voiture.»

Vidéo Subaru pour son duo WRX et WRX STI 2018