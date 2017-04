Un autre accusé de meurtre bénéficie de l'arrêt Jordan

Un homme de main du crime organisé échappera à son procès pour meurtre et tentative de meurtre à cause des délais déraisonnables qui se sont écoulés depuis sa mise en accusation il y a cinq ans, a tranché un juge.

Ryan Wolfson est devenu le deuxième Québécois accusé de meurtre à profiter du célèbre arrêt Jordan de la Cour suprême, cet après-midi, au palais de justice de Montréal.

Photo d'archives, Courtoisie GRC

«Seule l’indolence de la poursuite explique l’accroissement des délais qui s’ajoutent à des délais, qui s’ajoutent à des délais institutionnels chroniques», a statué le juge Guy Cournoyer.

L’accusé était tout sourire dans le box vitré lorsqu’il a entendu le magistrat prononcer l’arrêt des procédures.

Wolfson est néanmoins assuré de rester détenu dans un pénitencier fédéral pour le moment, car il purge déjà une peine de prison à vie pour un autre meurtre, celui de Frédérick Murdock, remontant à l’automne 2012.

L’homme de 45 ans avait eu un procès en septembre dernier pour ce meurtre et pour des tentatives de meurtre contre Tommy et Vincent Pietrantonio et Dannick Lessard, ainsi que pour possession d’arme.

Un jury l’a reconnu coupable de tous ces chefs et il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Le meurtrier a toutefois porté ce verdict en appel.

Wolfson devait normalement subir un second procès en septembre prochain pour le meurtre de Pierre-Paul Fortier et une tentative de meurtre contre l’ex-joueur de hockey Dannick Lessard. C’est ce procès qui n’aura pas lieu.

