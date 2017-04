Un dildo couvert d’aiguilles en vente pour 5 000$

Oui vous avez bien lu. Un dildo noir couvert d’épingles est présentement en vente pour la somme de 5 185$ CAN

Cet dildo, avant de vous faire sourciller plus longuement, est d’abord et avant tout une œuvre d’art engagée de l’artiste LGBT Paul David Chisholm, présentement aux enchères pour la fondation Terrence Higgins qui vient en aide aux gens touchés par le VIH.

Crédit photo: Terrence Higgins trust

L’histoire de l’artiste de 33 ans est particulière. En 2007, Paul passe un test de dépistage et reçoit la bonne nouvelle que celui-ci est en parfaite santé. Pour célébrer la chose, il se rend skier en Suisse avec son copain de l’époque. C’est quelques jours plus tard, toujours en vacances, qu’il reçoit un appel de l’hôpital mentionnant qu’il y a eu une erreur dans les résultats de Paul. Celui-ci est séropositif.

«J’ai senti que je sautais d’une montagne. Je ne savais pas quoi faire ni vers qui me tourner. J’ai contacté la fondation Terrence Higgins et on a pris le temps de m’expliquer le tout et on a réussi à calmer ma peur, mon sentiment d’être stigmatisé et mes préjugés. Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans eux.» (traduction libre)

Pour l’artiste, le dildo poignardé d’aiguilles représente une poupée vaudou, celle-ci symbolisant à son tour l’homme qui lui a transmis le VIH.

L’œuvre de 6 pouces se nomme Viral Load et est présentement en vente sur le site de l’artiste par l’entremise de la prestigieuse maison d’enchères Christies.

Source:

metro.co.uk