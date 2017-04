Une adolescente est portée disparue depuis plus d’un mois à Gatineau

Les policiers de Gatineau demandent l’aide du public pour retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis le 10 mars.

Cette journée-là, Daphnée Couturier a été aperçue dans les environs de la rue Du Barry, dans le secteur de Gatineau.

Les autorités affirment avoir des «raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité».

L’adolescente mesure 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse environ 50 kg (110 lb). Elle a les yeux bleus et les cheveux teints en mauve et noir.

Daphnée Couturier pourrait également avoir un piercing au nez.

Toute information pouvant permettre de retrouver la disparue peut être transmise au sergent-détective Luc Morissette, au 819 243-2345, poste 7639, ou au 819 246-0222.