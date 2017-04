Une panne d’électricité touche 90 000 abonnés à San Francisco

Une panne de courant massive a frappé vendredi une partie de la ville de San Francisco, en Californie, affectant près de 90 000 abonnés pendant plusieurs heures.

La panne a débuté peu après 09H00 locales, touchant plusieurs quartiers du nord et du centre de la ville du coeur de la Silicon Valley, et le courant n’était toujours pas revenu quatre heures et demie plus tard.

Elle a notamment mis hors service les feux de circulation et plongé dans le noir de nombreux commerces. Certains ont fermé, mais d’autres continuaient a servir les clients payant en liquide ou avec des services de paiement mobile comme Square, a constaté l’AFP.

L’opérateur de transports en commun Bart a dû évacuer et fermer temporairement une station de métro du centre-ville. Les pompiers ont indiqué pour leur part sur Twitter avoir reçu plus de 100 appels, dont 20 pour des personnes coincées dans des ascenseurs.

Le fournisseur local d’électricité PG&E (Pacific Gas and Electric Company) a indiqué en cours de matinée, dans un message à ses clients, qu’un peu plus de 87 600 d’entre eux étaient touchés.

Vers 13H00, il précisait sur son compte Twitter avoir remédié au problème pour environ 15 000 foyers, et travailler aussi vite que possible pour rétablir le courant chez davantage d’abonnés.

Selon un tweet de la police de San Francisco, l’origine de la panne serait «une défaillance d’équipement». Les médias locaux évoquaient un incendie dans une station électrique du centre-ville.